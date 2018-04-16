Суд остановил стройку гостиницы в Ростове, которая велась без разрешений

Posted 16 апреля 2018, 11:14
Published 16 апреля 2018, 11:14
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
"Строительство гостиницы малой вместимости, проводимое по указанному адресу ООО "Альбион", приостановили на 59 дней", - указано в документах.
Проверки на объекте проводила региональная служба Госстройнадзора, в итоге выявили ряд нарушений.
В частности, застройщик не обеспечил отвод с места стройки поверхностных вод, без разрешения увеличил число этажей в нескольких корпусах, не провел требуемую перед началом работ оценку технического состояния соседних зданий, не предоставил подтверждения выполнения всех необходимых предварительных мероприятий.
ООО "Альбион" зарегистрировали 1 февраля 2013 года, спецификой компании является деятельность в сфере гостиниц и ресторанов. За последний отчетный период прибыль компании составила 18 миллионов рублей.
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