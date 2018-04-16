rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2018, 11:14

Published 16 апреля 2018, 11:14

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Суд остановил стройку гостиницы в Ростове, которая велась без разрешений

16 апреля 2018, 11:14
Сюжет
Новости Ростова
Арбитражный суд Ростовской области приостановил строительство гостиницы на Большой Садовой в Ростове-на-Дону, следует из материалов электронной картотеки.

"Строительство гостиницы малой вместимости, проводимое по указанному адресу ООО "Альбион", приостановили на 59 дней", - указано в документах.

Проверки на объекте проводила региональная служба Госстройнадзора, в итоге выявили ряд нарушений.

В частности, застройщик не обеспечил отвод с места стройки поверхностных вод, без разрешения увеличил число этажей в нескольких корпусах, не провел требуемую перед началом работ оценку технического состояния соседних зданий, не предоставил подтверждения выполнения всех необходимых предварительных мероприятий.

ООО "Альбион" зарегистрировали 1 февраля 2013 года, спецификой компании является деятельность в сфере гостиниц и ресторанов. За последний отчетный период прибыль компании составила 18 миллионов рублей.

р3

#Экономика#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика