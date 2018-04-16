Всплеск числа ДТП зафиксировали в Новочеркасске за неделю

Posted 16 апреля 2018, 13:35
Published 16 апреля 2018, 13:35
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Особое внимание было обращено на количество автоаварий. За неделю их произошло более 30, в том числе три - с ранеными", - сказано в публикации.
Глава горадминистрации потребовал в кратчайшие сроки разобраться в причинах возникновения автоаварий. К этим мероприятиям привлекут представителей ГИБДД, науки, школ вождения.
Отмечается, что в кратчайшие сроки будут приняты меры по воспитанию культуры вождения у автолюбителей. Также профилактическая работа будет продолжена в школах.
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