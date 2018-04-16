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Posted 16 апреля 2018, 13:35

Published 16 апреля 2018, 13:35

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Всплеск числа ДТП зафиксировали в Новочеркасске за неделю

16 апреля 2018, 13:35
В Новочеркасске Ростовской области за прошедшую неделю произошло свыше 30 аварий на дорогах, информирует городская администрация.

"Особое внимание было обращено на количество автоаварий. За неделю их произошло более 30, в том числе три - с ранеными", - сказано в публикации.

Глава горадминистрации потребовал в кратчайшие сроки разобраться в причинах возникновения автоаварий. К этим мероприятиям привлекут представителей ГИБДД, науки, школ вождения.

Отмечается, что в кратчайшие сроки будут приняты меры по воспитанию культуры вождения у автолюбителей. Также профилактическая работа будет продолжена в школах.

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#Общество#Новости
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