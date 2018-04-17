Авторынок в Ростовской области вырос на 11% в первом квартале 2018 года

Posted 17 апреля 2018, 13:37
Published 17 апреля 2018, 13:37
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
По сравнению с первым кварталом 2017 года объем регионального рынка новых авто вырос на 11%. По объему рынка регион занял 10 место в России.
Так, первое место, традиционно, заняла Москва с показателем 48,5 тысячи машин, на втором месте оказалась Московская область, жители которой приобрели 27,1 тысячи автомобилей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с показателем 22,5 тысячи единиц.
Соседний Краснодарский край продемонстрировал прирост в 19,5%. по итогам первого квартала объем кубанского авторынка достиг 12,5 тысячи машин.
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