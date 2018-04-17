Браконьер в Ростовской области умышленно протаранил лодку с полицейскими

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении местного жителя, который во время незаконного вылова рыбы протаранил лодку с полицейскими, а также нанес одному из них травмы, информирует Южное управление на транспорте СКР.

"В ночь на 7 апреля двое полицейских патрулировали реку Дон. Они увидели трех человек, которые незаконно ловили рыбу", - говорится в публикации. Отмечается, что двое человек оказали сопротивление. Они намеренно протаранили лодку с сотрудниками. Один из них ударил полицейского удлинителем румпеля. У пострадавшего зафиксировали травм головы. Подозреваемому теперь грозит до пяти лет колонии. Сейчас ему 36 лет. р1