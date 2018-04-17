Браконьер в Ростовской области умышленно протаранил лодку с полицейскими

Posted 17 апреля 2018, 12:00
Published 17 апреля 2018, 12:00
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
"В ночь на 7 апреля двое полицейских патрулировали реку Дон. Они увидели трех человек, которые незаконно ловили рыбу", - говорится в публикации.
Отмечается, что двое человек оказали сопротивление. Они намеренно протаранили лодку с сотрудниками. Один из них ударил полицейского удлинителем румпеля.
У пострадавшего зафиксировали травм головы. Подозреваемому теперь грозит до пяти лет колонии. Сейчас ему 36 лет.
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