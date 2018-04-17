rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2018, 12:00

Published 17 апреля 2018, 12:00

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Браконьер в Ростовской области умышленно протаранил лодку с полицейскими

17 апреля 2018, 12:00
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении местного жителя, который во время незаконного вылова рыбы протаранил лодку с полицейскими, а также нанес одному из них травмы, информирует Южное управление на транспорте СКР.

"В ночь на 7 апреля двое полицейских патрулировали реку Дон. Они увидели трех человек, которые незаконно ловили рыбу", - говорится в публикации.

Отмечается, что двое человек оказали сопротивление. Они намеренно протаранили лодку с сотрудниками. Один из них ударил полицейского удлинителем румпеля.

У пострадавшего зафиксировали травм головы. Подозреваемому теперь грозит до пяти лет колонии. Сейчас ему 36 лет.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика