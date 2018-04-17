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Posted 17 апреля 2018, 06:45

Published 17 апреля 2018, 06:45

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Бывшего полицейского, покрывавшего казино, арестовали в Ростовской области

17 апреля 2018, 06:45
В Ростовской области арестовали бывшего сотрудника полиции, который получал взятки от владельца подпольного казино, информирует региональное УСКР.

"По данным следствия, подозреваемый каждую неделю получал по 70 тысяч рублей от жителя Азова. За это он не закрывал казино в городе и оказывал покровительство", - сказано в сообщении.

По факту случившегося завели уголовное дело. Полицейский был уволен.

Сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии.

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