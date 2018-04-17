Госдума РФ примет меры по борьбе с «резиновыми» квартирами

Ограничение не будет распространяться на родителей, детей и супругов. В соответствии с поправками, прописка в квартире станет возможной, если на каждого проживающего приходится не менее учетной нормы площади. В столице эта норма равна десяти квадратным метрам на человека, а в некоторых регионах этот показатель достигнет и 15-ти квадратных метров, сообщил портал rns.online.