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Госдума РФ примет меры по борьбе с «резиновыми» квартирами

17 апреля 2018, 16:36
В Госдуме РФ разработали изменения к законам, которые ограничат права собственников на регистрацию третьих лиц. Кроме этого, будет запрещено продавать микродоли.

Ограничение не будет распространяться на родителей, детей и супругов. В соответствии с поправками, прописка в квартире станет возможной, если на каждого проживающего приходится не менее учетной нормы площади. В столице эта норма равна десяти квадратным метрам на человека, а в некоторых регионах этот показатель достигнет и 15-ти квадратных метров, сообщил портал rns.online.

Ряд экспертов полагает, что предложенные поправки в законодательство окажут помощь в борьбе с «резиновыми» квартирами. Закон уже готовы поддержать в правительстве.

По словам депутата Галины Хованской, одной из авторов законопроекта, законодательная инициатива не нарушает прав собственников, потому что не затрагивает родственников и членов семьи.

По ее словам, вернее говорить о нарушении конституционного права на жилье, если право собственности дробится. В результате, обладатель небольшой доли просто выживает другого собственника.

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