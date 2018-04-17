Hyundai вывел на китайский авторынок компактный кроссовер Encino‍

Posted 17 апреля 2018, 00:33
Published 17 апреля 2018, 00:33
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Известно, что стоимость машины в пересчете на текущий курс составила 1,3 миллиона рублей. Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 1,6 литра и мощностью 177 лошадиных сил, а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.
По информации автопроизводителя, автомобиль, созданный для китайского потребителя, будет немного ниже и шире тех, что поставляются на европейский рынок.
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