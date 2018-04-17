Митинговать в Ростове во время ЧМ-2018 можно будет только в Левенцовском

Posted 17 апреля 2018, 13:17
Published 17 апреля 2018, 13:17
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
"Для указанных целей в Левенцовском выделят площадку на пересечении Доватора с переулком Гарнизонным", - сказано в сообщении.
Митинговать можно будет не дольше двух часов за раз и количеством, не превышающим 150 человек. Время проведения подобных мероприятий ограничили периодом с 07.00 до 12.00 мск.
Отмечается, что в период с 25 мая по 25 июля информацию о всех поступивших заявках на проведение митингов и демонстраций будут передавать в МВД и ФСБ.
Напомним, на охрану матчей ЧМ в Ростове выделили 65 миллионов рублей, еще 35 миллионов рублей потратят на охрану участников и инвентаря фестиваля болельщиков.
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