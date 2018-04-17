Московская компания отсудила у концессионера ростовских парковок 12 млн руб

Posted 17 апреля 2018, 14:41
Published 17 апреля 2018, 14:41
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
Из материалов дела следует, что концессионер парковок Ростова задолжал московской компании семь миллионов рублей по договору займа. Согласно условиям данного договора, истец предоставил РПП заем в размере 12,4 миллиона рублей под 20% годовых. Заем необходимо было погасить до конца 2016 года.
Помимо суммы основного долга, ООО "БОНН" потребовало выплаты процентов за пользование займом и пени. Общая сумма исковых требований превысила 12,6 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, ООО "БОНН" оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. У компании насчитывается 11 дочерних предприятий, среди которых ООО "Платные дороги - Рязань", ООО "Безопасные дороги Рязанской области", ООО "Безопасные дороги Севастополя", ООО "Парковочное пространство Республики Крым", ЗАО УК "Платные дороги", ЗАО УК "Интеллектуальный город" и другие операторы платных дорог и парковочного пространства в регионах России.
"Ростовское парковочное пространство" создали в рамках развития системы транспорта в донской столице.
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