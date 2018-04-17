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Posted 17 апреля 2018, 14:41

Published 17 апреля 2018, 14:41

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Московская компания отсудила у концессионера ростовских парковок 12 млн руб

17 апреля 2018, 14:41
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск московского ООО "БОНН" к ООО "Ростовское парковочное пространство" (РПП), следует из документов, опубликованных на сайте "Электронное правосудие".

Из материалов дела следует, что концессионер парковок Ростова задолжал московской компании семь миллионов рублей по договору займа. Согласно условиям данного договора, истец предоставил РПП заем в размере 12,4 миллиона рублей под 20% годовых. Заем необходимо было погасить до конца 2016 года.

Помимо суммы основного долга, ООО "БОНН" потребовало выплаты процентов за пользование займом и пени. Общая сумма исковых требований превысила 12,6 миллиона рублей.

По данным системы СПАРК, ООО "БОНН" оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. У компании насчитывается 11 дочерних предприятий, среди которых ООО "Платные дороги - Рязань", ООО "Безопасные дороги Рязанской области", ООО "Безопасные дороги Севастополя", ООО "Парковочное пространство Республики Крым", ЗАО УК "Платные дороги", ЗАО УК "Интеллектуальный город" и другие операторы платных дорог и парковочного пространства в регионах России.

"Ростовское парковочное пространство" создали в рамках развития системы транспорта в донской столице.

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