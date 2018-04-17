Овощи и электроника подорожают в Ростовской области — эксперты

"Рост курса валют отражается, прежде всего, на стоимости импортируемой продукции. Тенденции последних трех лет таковы, что в регионе высока доля импорта плодоовощной продукции. В апреле прошлого года, например, доля импортной продукции по моркови составила 73%, по картофелю - 45%, по луку - 41% по томатам – 40%, по капусте - 39%, по огурцам – 32%", - сказала она.
Теларова заверила, что цены на эти продукты питания выросли соразмерно сезонному подорожанию в этом году, но добавила, что в регионе ожидается рост цен на говядину и молочную продукцию выше сезонного увеличения в связи с увеличением закупочных цен на корма и ветеринарные препараты. Цены на сыры, по словам Теларовой, останутся прежними, поскольку только пятая часть из них импортируется в Ростовскую область.
В целом по региону, по сведениям Теларовой, цены на продовольственные товары выросли на 1,5%, что ниже среднероссийских показателей (2,6%), на непродовольственные товары – на 0,5% (в целом по России на 0,6%), на платные услуги населению на 0,8% (в России – 0,3%). Хлеб в регионе подорожал менее, чем на 1%.
"В марте 2018 года по отношению к декабрю прошлого подорожание по рыбе составило порядка 3%, по муке - 2,3%, на подсолнечное масло цены выросли на 1%, на свинину и курятину – от 3% до 4%. Бытовая техника и стройматериалы подорожали от 1,5% до 3%", - сказала Теларова.
Глава департамента потребительского рынка также добавила, что в регионе растут цены на импортную электронику и бытовую технику, но ажиотажа в магазинах, ее реализующих, нет.