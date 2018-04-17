Овощи и электроника подорожают в Ростовской области — эксперты

Теларова заверила, что цены на эти продукты питания выросли соразмерно сезонному подорожанию в этом году, но добавила, что в регионе ожидается рост цен на говядину и молочную продукцию выше сезонного увеличения в связи с увеличением закупочных цен на корма и ветеринарные препараты. Цены на сыры, по словам Теларовой, останутся прежними, поскольку только пятая часть из них импортируется в Ростовскую область.