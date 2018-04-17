Ростов обновил парк уборочной техники на 40%

Posted 17 апреля 2018, 09:51
Published 17 апреля 2018, 09:51
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"За последние пять лет парк коммунальной техники был значительно обновлен: на 43,5%", – сообщила она.
В настоящее время, по словам спикера, муниципальные предприятия оснащены составом в количестве более 320 единиц специализированной техники, из которой более 230 единиц предназначена для зимнего содержания города.
"В прошлом году было приобретено пять единиц КамАЗов, являющихся маневренными и всесезонными", – подчеркнула она.
В 2018 году бюджетные средства на уборку улично-дорожной сети были увеличены более чем на 100 миллионов, также доложила спикер.
"По поручению главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева в середине 2017 года была проведена инвентаризация спецтехники, в итоге было уменьшено количество транспортных средств, находившихся в стадии простоя и на ремонте, до 22 единиц", – заключила она.