Ростов обновил парк уборочной техники на 40%

"По поручению главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева в середине 2017 года была проведена инвентаризация спецтехники, в итоге было уменьшено количество транспортных средств, находившихся в стадии простоя и на ремонте, до 22 единиц", – заключила она.