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Posted 17 апреля 2018, 09:51

Published 17 апреля 2018, 09:51

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростов обновил парк уборочной техники на 40%

17 апреля 2018, 09:51
Сюжет
Новости Ростова
Обновление парка коммунальной техники в Ростове достигло 40% за последние пять лет, рассказала директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова Анна Нор-Аревян.

"За последние пять лет парк коммунальной техники был значительно обновлен: на 43,5%", – сообщила она.

В настоящее время, по словам спикера, муниципальные предприятия оснащены составом в количестве более 320 единиц специализированной техники, из которой более 230 единиц предназначена для зимнего содержания города.

"В прошлом году было приобретено пять единиц КамАЗов, являющихся маневренными и всесезонными", – подчеркнула она.

В 2018 году бюджетные средства на уборку улично-дорожной сети были увеличены более чем на 100 миллионов, также доложила спикер.

"По поручению главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева в середине 2017 года была проведена инвентаризация спецтехники, в итоге было уменьшено количество транспортных средств, находившихся в стадии простоя и на ремонте, до 22 единиц", – заключила она.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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