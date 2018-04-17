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Posted 17 апреля 2018, 11:51

Published 17 апреля 2018, 11:51

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовский аэропорт Платов эвакуировали из-за пожарной сигнализации

17 апреля 2018, 11:51
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Новости Ростова
Аэропорт Платов в Ростове работает в штатном режиме и все пассажиры вернулись в здание после экстренной эвакуации, сообщила RostovGazeta заместитель директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.

"Сигнализация сработала примерно около 11:35, все люди были срочно эвакуированы, но сейчас уже работает все в штатном режиме", - рассказала Ладейщикова.

Также она уточнила, что причина, по которой сработала пожарная сигнализация, на данный момент неизвестна. "Задымления и пожара никакого не было, поэтому сейчас трудно ответить, что произошло", - добавила спикер.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе МЧС не удалось.

#Новости Ростова#Новости
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