Ростовский аэропорт Платов эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Posted 17 апреля 2018, 11:51
Published 17 апреля 2018, 11:51
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Сигнализация сработала примерно около 11:35, все люди были срочно эвакуированы, но сейчас уже работает все в штатном режиме", - рассказала Ладейщикова.
Также она уточнила, что причина, по которой сработала пожарная сигнализация, на данный момент неизвестна. "Задымления и пожара никакого не было, поэтому сейчас трудно ответить, что произошло", - добавила спикер.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе МЧС не удалось.