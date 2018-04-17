Втрое выросло число аварий с машинами детей на ростовских дорогах

Posted 17 апреля 2018, 14:01
Published 17 апреля 2018, 14:01
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"По статистике, в 2016 году таких правонарушений было примерно 1,5 тысячи. По итогам же 2017 года это уже более 4,5 тысячи", – сообщила она.
В настоящее время транспортные средства, зарегистрированные на граждан, не достигших 16 лет, при попадании в зону фото или видеофиксации в случае нарушения ПДД, к сожалению, остаются безнаказанными, потому что дети до 16 лет к административной ответственности не привлекаются, продолжила спикер.
"Нам кажется, что должен быть решен вопрос о привлечении законных представителей данных граждан к ответственности", – заявила она.
При регистрации транспортного средства на несовершеннолетнего одновременно в специальной колонке будет указано, кто из совершеннолетних представителей ребенка будет представлять его интересы, в том числе при привлечении к административной ответственности, пояснила Рукавишникова.
"Теперь виновные лица больше не смогут уходить от ответственности", – подытожила она.