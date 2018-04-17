Втрое выросло число аварий с машинами детей на ростовских дорогах

В настоящее время транспортные средства, зарегистрированные на граждан, не достигших 16 лет, при попадании в зону фото или видеофиксации в случае нарушения ПДД, к сожалению, остаются безнаказанными, потому что дети до 16 лет к административной ответственности не привлекаются, продолжила спикер.