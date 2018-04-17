rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2018, 14:01

Published 17 апреля 2018, 14:01

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Втрое выросло число аварий с машинами детей на ростовских дорогах

17 апреля 2018, 14:01
Число правонарушений на дорогах Ростова и области с участием машин, зарегистрированных на детей до 16 лет, за год утроилось, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

"По статистике, в 2016 году таких правонарушений было примерно 1,5 тысячи. По итогам же 2017 года это уже более 4,5 тысячи", – сообщила она.

В настоящее время транспортные средства, зарегистрированные на граждан, не достигших 16 лет, при попадании в зону фото или видеофиксации в случае нарушения ПДД, к сожалению, остаются безнаказанными, потому что дети до 16 лет к административной ответственности не привлекаются, продолжила спикер.

"Нам кажется, что должен быть решен вопрос о привлечении законных представителей данных граждан к ответственности", – заявила она.

При регистрации транспортного средства на несовершеннолетнего одновременно в специальной колонке будет указано, кто из совершеннолетних представителей ребенка будет представлять его интересы, в том числе при привлечении к административной ответственности, пояснила Рукавишникова.

"Теперь виновные лица больше не смогут уходить от ответственности", – подытожила она.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика