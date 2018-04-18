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Мелкие компании сильнее пострадают от блокировки Telegram – эксперт

18 апреля 2018, 16:49
Крупные компании смогут защититься от блокировки Роскомнадзора, развернув новую инфраструктуру, а мелкие компании - нет, сообщил RostovGazeta представитель Cyber Arena "STORM" Дмитрий Каусев.

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon и Google, которые Telegram использует для обхода блокировок. Это привело к тому, что многие сервисы, использующие ресурсы Amazon и Google, оказались недоступны. На проблемы с доступом также стали жаловаться геймеры.

"Проблема с доступом к некоторым сетевым компьютерным играм не просто появилась, а активно закрепляется, причем не только среди мультигеминговых организаций, но так же среди мелких компаний, которые хоть как-то были связаны с Telegram", - рассказал Каусев.

Он также считает, что крупные компании смогут развернуть новую инфраструктуру для защиты от халатной работы Роскомнадзора, а мелкие - нет. "На данный момент существуют проблемы на платформе faceit, в игре pubg, а также есть проблемы с доставкой еды в других городах", - добавил спикер.

Представитель одной из ростовский служб доставки сообщил RostovGazeta, что сбоев в их работе не происходило, все работает в обычном режиме.

Ранее суд вынес решение заблокировать популярный мессенджер Telegram, это связано с отказом предоставить ФСБ ключи для прочтения сообщений. После этого пользователям предложили обойти блокировку.

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