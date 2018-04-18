Мелкие компании сильнее пострадают от блокировки Telegram – эксперт

Он также считает, что крупные компании смогут развернуть новую инфраструктуру для защиты от халатной работы Роскомнадзора, а мелкие - нет. "На данный момент существуют проблемы на платформе faceit, в игре pubg, а также есть проблемы с доставкой еды в других городах", - добавил спикер.