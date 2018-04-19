Блокировка обернулась для Telegram лучшей рекламой

Основная развязка ситуации произошла после теракта в Санкт-Петербурге, когда произошел взрыв в метро. Тогда погибли 16 человек и более 100 граждан пострадали. ФСБ заявляло, что злоумышленники использовали мессенджер при подготовке теракта. Роскомнадзор потребовал от Дурова передать ключи для дешифровки сообщений с целью выявления потенциальных террористов. Дуров снова отказал в требованиях и рассказал, что у террористов могли быть и другие средства связи, в том числе одноразовые телефоны. Он добавил, что требуемая ведомством дешифровка переписок противоречит Конституции РФ и никак не обезопасит мир от террористов. После этого в Интернете появилась петиция с требованием оставить сервис в покое, ее подписали несколько тысяч человек. Дуров отметил, что коды для расшифровки сообщений находятся непосредственно в каждом устройстве пользователя и каждый раз формируются заново. Эти ключи дешифровки нельзя передать контролирующим органам заранее, поскольку они одноразовые.