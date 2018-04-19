Блокировка обернулась для Telegram лучшей рекламой

Критика
Все началось с критики сервиса. Появилась информация, что месенджером могут пользоваться террористические группировки, в том числе для пропаганды своей деятельности. Говорилось, что Telegram пользовались члены запрещенной в РФ группировки ИГ, они рассылали информацию на 14 тысяч подписчиков. Мессенджер временно блокировали в Иране, Афганистане и некоторых регионах Китая. В РФ первая угроза о блокировке сервиса поступила 16 мая 2017 года.
Угрозы в России
В мае 2017 года СМИ начали писать, что Роскомнадзор угрожает заблокировать мессенджер. Через месяц глава ведомства Александр Жаров обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить всю информацию о его компании. Однако он получил отказ, после чего Дурову намекнули о его нейтральном отношении к терористам. Поступило еще одно предупреждение о блокировке.
Теракт в Санкт-Петербурге
Основная развязка ситуации произошла после теракта в Санкт-Петербурге, когда произошел взрыв в метро. Тогда погибли 16 человек и более 100 граждан пострадали. ФСБ заявляло, что злоумышленники использовали мессенджер при подготовке теракта. Роскомнадзор потребовал от Дурова передать ключи для дешифровки сообщений с целью выявления потенциальных террористов. Дуров снова отказал в требованиях и рассказал, что у террористов могли быть и другие средства связи, в том числе одноразовые телефоны. Он добавил, что требуемая ведомством дешифровка переписок противоречит Конституции РФ и никак не обезопасит мир от террористов. После этого в Интернете появилась петиция с требованием оставить сервис в покое, ее подписали несколько тысяч человек. Дуров отметил, что коды для расшифровки сообщений находятся непосредственно в каждом устройстве пользователя и каждый раз формируются заново. Эти ключи дешифровки нельзя передать контролирующим органам заранее, поскольку они одноразовые.
Блокировка
В марте 2018 года Telegram передал иск к ФСБ РФ, однако он был отклонен. От представителей мессенджера потребовали в течение 15 дней передать ключи для дешифровки сообщений, иначе он будет немедленно заблокирован. Дуров ответил, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результата. Позже 13 апреля Таганский суд Москвы согласился с требованиями Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер. Блокировка началась 16 апреля.
Заблокировать не получается
С момента начала процесса блокировки прошло три дня, однако у Роскомнадзора ничего не выходит. Telegram как работал в РФ, так и продолжает работать дальше. Telegram начал уклоняться, меняя IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В реестр Роскомнадзора попали почти 20 миллионов IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые использовал мессенджер. Из-за этого произошла блокировка случайных сайтов. Однако все эти действия практически ни к чему не привели.
В мобильной версии мессенджер не работает только у небольшого процента пользователей. При этом количество скачиваний версии мессенджера для Android выросло вдвое. Трафик сайта telegram.org, где находится веб-версия мессенджера, вырос на треть. О проблемах в работе сообщил ряд сторонних интернет-сервисов и сайтов, среди них мессенджер Viber и соцсеть "Одноклассники". В работе сети микроблогов Twitter также произошел сбой. Также появилась информация, что Роскомнадзор начал использовать новые методы блокировки.
Эра ВПН
Дуров поблагодарил пользователей за поддержку и заявил о начале выплат биткоин-грантов владельцам прокси и VPN-сервисов. Он пообещал в течение года перечислить миллионы долларов на поддержку способов обхода блокировки в России. Он призвал всех присоединиться и поучаствовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.