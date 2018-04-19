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Posted 19 апреля 2018, 11:40

Published 19 апреля 2018, 11:40

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Число пользователей выросло в Telegram после блокировки

19 апреля 2018, 11:40
В РФ резко выросло число обращений к мессенджеру Telegram после его блокировки Роскомнадзором, информирует "РБК".

"В первый день число пользователей только стало больше. Блокировка началась 16 апреля и в этот день было 1,2 миллиона посетителей из РФ. За три дня до этого в мессенджер зашли почти на 30% меньше человек", - говорится в публикации.

Отмечается, что за неделю количество скачиваний приложения стало больше практически в два раза. Сейчас оно установлено на 19,9% всех устройств, работающих на Android в РФ.

Ранее появились сведения, что в марте у Telegram было 15 миллионов активных пользователей. Суд заблокировал мессенджер из-за отказа передать силовикам ключи для дешифровки сообщений.

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#Общество#Новости
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