Число пользователей выросло в Telegram после блокировки

Posted 19 апреля 2018, 11:40
Published 19 апреля 2018, 11:40
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В первый день число пользователей только стало больше. Блокировка началась 16 апреля и в этот день было 1,2 миллиона посетителей из РФ. За три дня до этого в мессенджер зашли почти на 30% меньше человек", - говорится в публикации.
Отмечается, что за неделю количество скачиваний приложения стало больше практически в два раза. Сейчас оно установлено на 19,9% всех устройств, работающих на Android в РФ.
Ранее появились сведения, что в марте у Telegram было 15 миллионов активных пользователей. Суд заблокировал мессенджер из-за отказа передать силовикам ключи для дешифровки сообщений.
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