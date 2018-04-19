rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2018, 18:06

Published 19 апреля 2018, 18:06

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Полиция Ростова проверяет информацию о вандалах, осквернивших Стелу

19 апреля 2018, 18:06
Полиция Ростовской области проводит проверку по факту публикации в соцсетях информации о том, что на Стеле воинам-освободителям появились матерные надписи, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В сетях очевидцы рассказали о вандалах, расписавших матерными словами основание Стелы на Театральной площади в честь советских воинов. Свидетели отмечают, что «рисунки» на памятнике появились несколько недель назад.

«По факту публикации в соцсетях о вандализме проводится проверка», - отметил сотрудник ведомства.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика