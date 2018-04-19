Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с автобусом под Ростовом

В Ростовской области прокуратура начала проверку после массовой автоаварии с участием рейсового автобуса, в которой один человек погиб и несколько пострадали, информирует региональная прокуратура.

"По поручению прокурора области было организовано проведение проверки. На место выехала следственно-оперативная группа", - говорится в публикации. Напомним, в четверг утром произошло ДТП с участием бензовоза, бетономешалки, двух легковушек и рейсового автобуса, который двигался из Ростова в Азов. Из-за аварии образовались заторы на дорогах. Известно, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Также проходят мероприятия по устранению транспортного затора. р1