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Posted 19 апреля 2018, 09:11

Published 19 апреля 2018, 09:11

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Семь человек ранены в массовом ДТП с автобусом под Ростовом

19 апреля 2018, 09:11
В Ростовской области в четверг произошло столкновение четырех машин и рейсового автобуса, травмы получили семь человек, информирует региональное УМВД.

"Инцидент случился на Западном обходе Ростова. Столкнулись две легковушки, пассажирский автобус, бетономешалка и бензовоз", - говорится в публикации.

Отмечается, что автобус "ПАЗ" ехал по маршруту Ростов - Азов. В нем находились 23 пассажира.

В медучрежение доставили водителя бензовоза. Кроме того, пострадали еще шесть пассажиров автобуса. На месте происшествия работают полицейские.

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