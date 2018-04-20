Число незаконных свалок сократилось вдвое в Ростовской области — до 500

Posted 20 апреля 2018, 14:18
Published 20 апреля 2018, 14:18
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Напомним, с начала 2017 года свыше 1,3 тысячи свалок было выявлено на территории Ростовской области, по данным регионального Минприроды.
"По данным регионального кадастра отходов, на территории области сейчас официально расположено 268 несанкционированных мест размещения отходов. И это только официально, а неофициально это приблизительно более 500 свалок", – сообщила она. По словам спикера, из них около 50 - санкционированных полигонов и 160 – законсервированных объектов, сегодня вышедших из сферы эксплуатации.
"На территории Ростовской области образуется более 1,6 миллиона тонн отходов ежегодно. В пересчете на одного жителя области это составляет 355 килограммов отходов в год", – добавила также она.
В настоящее время, по информации спикера, два муниципалитета даже не составили схему обращения с ТБО, необходимую для перехода на работу с 8 мусорными операторами, которые будут обслуживать область.
"Все соглашения с операторами должны быть заключены до 1 мая", – подчеркнула она. Первые два оператора – в Новочеркасске и Волгодонске – должны будут начать свою деятельность в сентябре 2018, огласила она.
"В октябре к работе подключатся еще 4, и таким образом вся система мусоропереработки будет запущена до 1 января 2019 года", – заключила Ялтырева.