Число незаконных свалок сократилось вдвое в Ростовской области — до 500

"По данным регионального кадастра отходов, на территории области сейчас официально расположено 268 несанкционированных мест размещения отходов. И это только официально, а неофициально это приблизительно более 500 свалок", – сообщила она. По словам спикера, из них около 50 - санкционированных полигонов и 160 – законсервированных объектов, сегодня вышедших из сферы эксплуатации.