Два новых светофора установят на Западном в Ростове

Сюжет Новости Ростова

Два новых светофора появятся на улице 339-й Стрелковой дивизии в Ростове-на-Дону до 1 июня, следует из документов на сайте госзакупок.

"Два новых светофора установят на указанной улице в районе домов № 1 и 9", - сказано в документации. Уточняется, что работы проведут в целях увеличения безопасности движения по указанным адресам, в качестве подрядчиков рассмотрят исключительно малые и социально-ориентированные компании. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 апреля, стоимость контракта - 1,17 миллиона рублей. р3