Два новых светофора установят на Западном в Ростове

Posted 20 апреля 2018, 10:41
Published 20 апреля 2018, 10:41
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Два новых светофора установят на указанной улице в районе домов № 1 и 9", - сказано в документации.
Уточняется, что работы проведут в целях увеличения безопасности движения по указанным адресам, в качестве подрядчиков рассмотрят исключительно малые и социально-ориентированные компании.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 апреля, стоимость контракта - 1,17 миллиона рублей.
р3