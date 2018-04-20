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Posted 20 апреля 2018, 10:41

Published 20 апреля 2018, 10:41

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Два новых светофора установят на Западном в Ростове

20 апреля 2018, 10:41
Сюжет
Новости Ростова
Два новых светофора появятся на улице 339-й Стрелковой дивизии в Ростове-на-Дону до 1 июня, следует из документов на сайте госзакупок.

"Два новых светофора установят на указанной улице в районе домов № 1 и 9", - сказано в документации.

Уточняется, что работы проведут в целях увеличения безопасности движения по указанным адресам, в качестве подрядчиков рассмотрят исключительно малые и социально-ориентированные компании.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 апреля, стоимость контракта - 1,17 миллиона рублей.

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#Экономика#Новости Ростова#Новости
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