Парковки во дворах Ростова приведут к единому стандарту

Posted 20 апреля 2018, 03:56
Published 20 апреля 2018, 03:56
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Напомним, что в Ростовской области за текущий год будет благоустроено 68 дворовых территорий, 34 из которых — в Ростове-на-Дону.
"Ни для кого не секрет, что одна из главных проблем, это абсолютно хаотичная парковка во дворах: отсутствующие парковочные места, несоответствие норм парковок во дворах, и на сегодняшний день в тех дизайн-проектах, которые видели мы, одной из главных задач ставят унификацию парковочного пространства в новых дворах", - сообщил Санин.
Во время пресс-конференции министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер добавил, что в прошлом году на территории Ростовской области была проведена инвентаризация, которая показала, что работ требуют 13 тысяч дворовых территорий из 20 484.