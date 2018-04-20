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Posted 20 апреля 2018, 03:56

Published 20 апреля 2018, 03:56

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Парковки во дворах Ростова приведут к единому стандарту

20 апреля 2018, 03:56
В Ростовской области в новых дворах проведут унификацию парковочного пространства, рассказал директор ростовского Центра компетенций Алексей Санин.

Напомним, что в Ростовской области за текущий год будет благоустроено 68 дворовых территорий, 34 из которых — в Ростове-на-Дону.

"Ни для кого не секрет, что одна из главных проблем, это абсолютно хаотичная парковка во дворах: отсутствующие парковочные места, несоответствие норм парковок во дворах, и на сегодняшний день в тех дизайн-проектах, которые видели мы, одной из главных задач ставят унификацию парковочного пространства в новых дворах", - сообщил Санин.

Во время пресс-конференции министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер добавил, что в прошлом году на территории Ростовской области была проведена инвентаризация, которая показала, что работ требуют 13 тысяч дворовых территорий из 20 484.

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