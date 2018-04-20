Ростов вошел в тройку городов с дорогим проездом на такси до аэропорта

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Ростов занял третье место по стоимости самого дорого проезда на такси от центра до аэропорта, следует из ответа пресс-службы онлайн-сервиса по аренде автомобилей OneTwoTrip на запрос RostovGazeta.

"Третье место занял Ростов-на-Дону, где средняя стоимость такси в аэропорт составила 806 рублей", - сказано в ответе. Самым дорогим городом страны стала Самара, стоимость такси в этом городе обойдется в 979 рублей, а самым дешевым стал город Астрахань – 138 рублей. Напомним, ранее сообщалось, что в период проведения ЧМ-2018 прокат автомобилей в Ростовской области подорожает в семь раз.