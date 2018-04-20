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В Ростове могут ужесточить штраф за проезд по железнодорожным путям

20 апреля 2018, 21:50
Меры ответственности за неправомерное пересечение железнодородных путей на автомобиле могут ужесточить в Ростовской области, рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев.

«Требуется урегулировать и ужесточить меры административной ответственности за проезд на автомобиле через нерегулируемый железнодорожный переезд», – сообщил он.

По словам спикера, сейчас такой штраф незначителен для водителей и составляет 1 тысячу рублей.

«Рост ДТП с участием поездов в 2017 году в области составил 33% - это колоссально много», – заметил спикер.

По России за год произошло 268 ДТП на переезде, в Ростовской области оно не достигает 10, также поделился он.

«Мы просили сделать по всей России программу изменений на тех переездах, которые наиболее опасны и движение по которым наиболее интенсивно. Думаю, там нужно развести автомобильную дорогой с железной, по-другому, наверное, не получится это решить», – рассудил спикер.

Одной из мер также было названо строительство путепроводов с закрытием переездов в радиусе 5 километров от путепровода.

СКЖД пока не ответило на запрос RostovGazeta по данному поводу.

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