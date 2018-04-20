В Ростове могут ужесточить штраф за проезд по железнодорожным путям

«Требуется урегулировать и ужесточить меры административной ответственности за проезд на автомобиле через нерегулируемый железнодорожный переезд», – сообщил он.
По словам спикера, сейчас такой штраф незначителен для водителей и составляет 1 тысячу рублей.
«Рост ДТП с участием поездов в 2017 году в области составил 33% - это колоссально много», – заметил спикер.
По России за год произошло 268 ДТП на переезде, в Ростовской области оно не достигает 10, также поделился он.
«Мы просили сделать по всей России программу изменений на тех переездах, которые наиболее опасны и движение по которым наиболее интенсивно. Думаю, там нужно развести автомобильную дорогой с железной, по-другому, наверное, не получится это решить», – рассудил спикер.
Одной из мер также было названо строительство путепроводов с закрытием переездов в радиусе 5 километров от путепровода.
СКЖД пока не ответило на запрос RostovGazeta по данному поводу.