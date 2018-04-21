Льготники в Ростове отказываются от бесплатных лекарств в пользу денег

Posted 21 апреля 2018, 05:48
Published 21 апреля 2018, 05:48
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
До 2005 года в РФ действовал закон, предоставляющий большому спектру лиц право на получение бесплатных медикаментов. Однако из-за широкого перечня претендующих на данную льготу, по факту бесплатных лекарств на всех не хватало. С 2005 года в стране внесли изменения в закон, согласно которому льготник мог выйти из данной категории, получив взамен денежную компенсацию.
«На сегодня мы имеем число лиц, имеющих право на данную льготу, более 430 тысяч только федеральных льготников, то есть, почти 10% от числа проживающих в Ростовской области. К сожалению, лиц, сохранивших за собой право получения лекарственных препаратов, только 78 тысяч, то есть, в 7 раз меньше, чем тех, кто на это право имеет. Все остальные забрали натуральное возмещение», - сказала министр.
Быковская добавила, что сумма, которая подлежит к выплате, рассчитывалась усреднено между теми, кому нужны дорогостоящие препараты, и теми, кто в дорогостоящем лечении не нуждается. К примеру, чтобы снабдить сахарного диабетика необходимым количеством медикаментом, необходимо минимум 2,5 тысячи рублей, что в 4 раза больше средней суммы, подлежащей к выплате в качестве натурального возмещения одному человеку. В результате, в области сложилась такая ситуация, что бюджет региона должен нести дополнительные траты, поскольку денег на компенсацию дорогих лекарств на всех не хватает.
Более того, как добавляет министр здравоохранения, ежегодно в регионе возникают ситуации, когда федеральные льготники, воспользовавшись своим правом на денежные компенсации, а после требует обеспечить его также лекарственными препаратами. «У нас каждый год возникают такие ситуации, когда человек деньги взял. Потом выясняется, что у него какое-то сложное заболевание в течение года появляется. Он приходит и просит его обеспечить лекарствами как регионального льготника. Не может человек пользоваться одной льготой дважды», - подчеркнула Быковская.