Льготники в Ростове отказываются от бесплатных лекарств в пользу денег

Более того, как добавляет министр здравоохранения, ежегодно в регионе возникают ситуации, когда федеральные льготники, воспользовавшись своим правом на денежные компенсации, а после требует обеспечить его также лекарственными препаратами. «У нас каждый год возникают такие ситуации, когда человек деньги взял. Потом выясняется, что у него какое-то сложное заболевание в течение года появляется. Он приходит и просит его обеспечить лекарствами как регионального льготника. Не может человек пользоваться одной льготой дважды», - подчеркнула Быковская.