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Posted 23 апреля 2018, 08:17

Published 23 апреля 2018, 08:17

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Более 500 работ пополнили экспозицию "Письмо в Бессмертный полк" в Ростове

23 апреля 2018, 08:17
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону от школьников поступило свыше 500 творческих работ в рамках военно-патриотической акции "Письмо в Бессмертный полк", информирует горадминистрация.

"Ребята написали трогательные письма своим предкам, членам их семей, которых уже нет в живых. Выставка работ открыта в фойе ростовской областной филармонии", - говорится в публикации.

Отмечается, что выставка постоянно пополняется. Письма размещаются на выставочных стендах. Также юнармейцы привезли письма, адресованные воевавшим в годы ВОВ дедам и прадедам.

После размещения работ была организована экскурсия по филармонии.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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