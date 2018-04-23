"Юг Руси" проиграл суд на 30 млн рублей

Posted 23 апреля 2018, 12:40
Published 23 апреля 2018, 12:40
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
"В удовлетворении исковых требований было отказано. Это решение можно обжаловать", - сказано в документах суда.
Напомним, иск был передан 28 февраля. Компания хотела взыскать с администрации задолженность. Решение об отказе в удовлетворении требований было принято 20 апреля.
Группа компаний "Юг Руси" является лидером рынка РФ бутилированного масла. До этого суд удовлетворил иск государственной организации "Российские автомобильные дороги", которая потребовала изъять у "Агросоюз Юг Руси" участок земли в Ростовской области.
Также власти региона обвиняли "Юг Руси" в неприменении удобрений и падении урожаев вдвое в минувшем году.
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