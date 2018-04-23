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Posted 23 апреля 2018, 12:40

Published 23 апреля 2018, 12:40

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

"Юг Руси" проиграл суд на 30 млн рублей

23 апреля 2018, 12:40
Компания из Ростова-на-Дону "АгроСоюз Юг Руси" не смогла взыскать 30,2 миллиона рублей долга с администрации Басакинского сельпо волгоградского региона, сообщает Арбитражный суд Волгоградской области.

"В удовлетворении исковых требований было отказано. Это решение можно обжаловать", - сказано в документах суда.

Напомним, иск был передан 28 февраля. Компания хотела взыскать с администрации задолженность. Решение об отказе в удовлетворении требований было принято 20 апреля.

Группа компаний "Юг Руси" является лидером рынка РФ бутилированного масла. До этого суд удовлетворил иск государственной организации "Российские автомобильные дороги", которая потребовала изъять у "Агросоюз Юг Руси" участок земли в Ростовской области.

Также власти региона обвиняли "Юг Руси" в неприменении удобрений и падении урожаев вдвое в минувшем году.

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