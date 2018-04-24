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Posted 24 апреля 2018, 11:42

Published 24 апреля 2018, 11:42

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Глава Ростова потребовал ускорить работы по строительству детсада №2

24 апреля 2018, 11:42
Сюжет
Новости Ростова
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев потребовал от строителей ускорить темпы работы по возведению детсада №2, информирует мэрия.

Кушнарев посетил район Суворовский, здесь на территории военного города идет строительство детсада на 160 мест. Подрядчиком является компания "СМУ-Донаэродорстрой".

Стройработы стартовали в октябре 2017 года. Сдать в детсад планируется осенью 2018 года.

"Строителям необходимо ускорить темпы работ и сделать все возможное, чтобы объект был сдан в срок и с должным качеством", - заявил Кушнарев.

Отмечается, что часть работ была завершена, в том числе работы подготовительного периода, разработка котлована, устройство бетонной подготовки.

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