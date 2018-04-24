Инфопавильоны ЧМ будут работать на тестовых матчах на "Ростов-Арене"

Posted 24 апреля 2018, 11:59
Published 24 апреля 2018, 11:59
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
"На установленных стендах и стойках все желающие смогут получить брошюру с информацией о мундиале", - говорится в сообщении.
В брошюрах будет содержаться информация о расписании шаттлов, игр, правилах ЧМ и прочие полезные данные. Кроме того, в павильонах можно будет сыграть в настольный футбол и сделать аквагрим с символикой соревнований.
Отмечается, что на организацию работы павильонов из бюджета Ростовской области выделили 1,18 миллиона рублей.
Напомним, тестовые матчи на "Ростов-Арене" пройдут 29 апреля и 13 мая.
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