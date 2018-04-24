rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2018, 11:59

Published 24 апреля 2018, 11:59

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Инфопавильоны ЧМ будут работать на тестовых матчах на "Ростов-Арене"

24 апреля 2018, 11:59
Информационные павильоны предстоящего Чемпионата мира по футболу будут работать на тестовых матчах на новом стадионе "Ростов-Арена", сообщил "РосТенедер".

"На установленных стендах и стойках все желающие смогут получить брошюру с информацией о мундиале", - говорится в сообщении.

В брошюрах будет содержаться информация о расписании шаттлов, игр, правилах ЧМ и прочие полезные данные. Кроме того, в павильонах можно будет сыграть в настольный футбол и сделать аквагрим с символикой соревнований.

Отмечается, что на организацию работы павильонов из бюджета Ростовской области выделили 1,18 миллиона рублей.

Напомним, тестовые матчи на "Ростов-Арене" пройдут 29 апреля и 13 мая.

р3

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика