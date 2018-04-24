Сверхпрочный бетон создали ученые при помощи добавок графена

Posted 24 апреля 2018, 08:05
Published 24 апреля 2018, 08:05
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Прочности, превосходящей обычную в четыре раза, помогла добиться наноинженерия, при помощи технологий которой ученые инкорпорировали слои графина в бетон", - сказано в публикации.
Отмечается, что новый способ не просто делает материал необычайно прочным и устойчивым к воздействию влаги, но и снижает экологическую опасность самого производства. Выбросы углерода при изготовлении одной тонны улучшенного бетона меньше почти на 500 килограммов, чем при производстве обычного.
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