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Posted 24 апреля 2018, 08:05

Published 24 апреля 2018, 08:05

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Сверхпрочный бетон создали ученые при помощи добавок графена

24 апреля 2018, 08:05
Сверхпрочный композитный материал из смеси бетона и графена смогли изготовить ученые-физики, сведения опубликовал "Индикатор".

"Прочности, превосходящей обычную в четыре раза, помогла добиться наноинженерия, при помощи технологий которой ученые инкорпорировали слои графина в бетон", - сказано в публикации.

Отмечается, что новый способ не просто делает материал необычайно прочным и устойчивым к воздействию влаги, но и снижает экологическую опасность самого производства. Выбросы углерода при изготовлении одной тонны улучшенного бетона меньше почти на 500 килограммов, чем при производстве обычного.

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#Технологии#Новости
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