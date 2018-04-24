Сверхпрочный бетон создали ученые при помощи добавок графена

Отмечается, что новый способ не просто делает материал необычайно прочным и устойчивым к воздействию влаги, но и снижает экологическую опасность самого производства. Выбросы углерода при изготовлении одной тонны улучшенного бетона меньше почти на 500 килограммов, чем при производстве обычного.