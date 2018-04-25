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Posted 25 апреля 2018, 11:11

Published 25 апреля 2018, 11:11

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Бешеного шакала застрелил в Ростовской области охотник

25 апреля 2018, 11:11
Бешеного шакала застрелил охотник недалеко от хутора Новомоисеевского Ростовской области, сообщила региональная СББЖ.

"Больное животное подстрелили в балке Большая Садовка на полуострове Тайвань", - сказано в сообщении.

Болезнь подтвердили в ростовской областной ветеринарной лаборатории. В связи с выявленным заболеванием в Пролетарском районе области введут карантин, а в охотхозяйстве - запрет на охоту в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, это пятый случай бешенства в Ростовской области с начала 2018 года.

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