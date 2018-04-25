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Posted 25 апреля 2018, 08:45

Published 25 апреля 2018, 08:45

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

ФАС предложила установить на смартфонах в РФ отечественное ПО

25 апреля 2018, 08:45
Заменить на предназначенных для продажи в России смартфонах все приложения на отечественное ПО предложила Федеральная антимонопольная служба, сведения опубликовал Infox.

"Предложение касается только программного обеспечения, платформы останутся прежними", - сказано в публикации.

Предполагается, что предложение даст толчок для развития сегмента отечесвенных разработок ПО и тогда можно будет свести к минимуму присутствие приложений зарубежных компаний типа Google и Apple в рамках импортозамещения.

Уточняется, что правительство РФ предложение ФАС еще не рассматривало.

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#Технологии#Новости
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