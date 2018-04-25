Гостиницы Ростовской области попросят застраховаться перед ЧМ-2018

Posted 25 апреля 2018, 08:56
Published 25 апреля 2018, 08:56
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Рекомендовать главам администраций информировать гостиницы и иные средства размещения о целесообразности страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в рамках подготовки к ЧМ-18", - сказано в сообщении.
Отмечается, что распоряжение необходимо выполнить до 1 июня.
Напомним, более 50 гостиниц Ростовской области уличили в завышении цены номеров в преддверии ЧМ-18, при этом максимальное завышение стоимости услуг достигло 26 тысяч рублей.
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