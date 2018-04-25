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Posted 25 апреля 2018, 08:56

Published 25 апреля 2018, 08:56

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Гостиницы Ростовской области попросят застраховаться перед ЧМ-2018

25 апреля 2018, 08:56
Гостиницам и отелям Ростова-на-Дону порекомендуют застраховаться перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, следует из сообщения регионального правительства.

"Рекомендовать главам администраций информировать гостиницы и иные средства размещения о целесообразности страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в рамках подготовки к ЧМ-18", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распоряжение необходимо выполнить до 1 июня.

Напомним, более 50 гостиниц Ростовской области уличили в завышении цены номеров в преддверии ЧМ-18, при этом максимальное завышение стоимости услуг достигло 26 тысяч рублей.

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