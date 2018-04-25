Гостиницы Ростовской области попросят застраховаться перед ЧМ-2018

Гостиницам и отелям Ростова-на-Дону порекомендуют застраховаться перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, следует из сообщения регионального правительства.

"Рекомендовать главам администраций информировать гостиницы и иные средства размещения о целесообразности страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в рамках подготовки к ЧМ-18", - сказано в сообщении. Отмечается, что распоряжение необходимо выполнить до 1 июня. Напомним, более 50 гостиниц Ростовской области уличили в завышении цены номеров в преддверии ЧМ-18, при этом максимальное завышение стоимости услуг достигло 26 тысяч рублей. р3