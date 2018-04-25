Реакторную установку энергоблока №4 Ростовской АЭС вывели на 100% мощность

Posted 25 апреля 2018, 12:56
Published 25 апреля 2018, 12:56
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
"На энергоблоке №4 выработали более 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии", - сказано в сообщении.
В настоящий момент на энергоблоке №4 проведены испытания в режимах частичных изменений нагрузки на 400 МВт и импульсной разгрузки энергоблока на 30% и 50% от номинальной мощности.
Отмечается, что во время испытаний проверили работоспособность аппаратуры разгрузки и ограничения мощности реакторной установки, системы внутриреакторного контроля, автоматизированной системы управления технологическими процессами.
С 14 апреля реакторную установку вывели на 100% мощность, ввод в промышленное производство энергоблока №4, который с конца февраля находится на опытно-промышленной эксплуатации с постепенным выходом на полную мощность, запланирован на текущий год.
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