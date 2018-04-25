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Posted 25 апреля 2018, 12:56

Published 25 апреля 2018, 12:56

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Реакторную установку энергоблока №4 Ростовской АЭС вывели на 100% мощность

25 апреля 2018, 12:56
Физические испытания на реакторной установке четвертого энергоблока при полной мощности завершили на Ростовской АЭС, сообщила администрация Волгодонска.

"На энергоблоке №4 выработали более 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии", - сказано в сообщении.

В настоящий момент на энергоблоке №4 проведены испытания в режимах частичных изменений нагрузки на 400 МВт и импульсной разгрузки энергоблока на 30% и 50% от номинальной мощности.

Отмечается, что во время испытаний проверили работоспособность аппаратуры разгрузки и ограничения мощности реакторной установки, системы внутриреакторного контроля, автоматизированной системы управления технологическими процессами.

С 14 апреля реакторную установку вывели на 100% мощность, ввод в промышленное производство энергоблока №4, который с конца февраля находится на опытно-промышленной эксплуатации с постепенным выходом на полную мощность, запланирован на текущий год.

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