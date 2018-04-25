Ростовчан просят отказаться даже от общественного транспорта на ЧМ-18

Ранее глава администрации Ростова Виталий Кушнарев заявил о своей готовности не использовать личный автотранспорт для передвижения по городу на ЧМ.
«Мы очень серьезно готовимся к этому событию, закупили в прошлом году 100 новых автобусов, еще 100 закупаем в этом году. Мы бы попросили ростовчан поменьше в эти дни пользоваться общественным транспортом», - сказал он.
По его словам, в дни матчей по городу пустят шаттлы по 8 маршрутам, некоторые из них будут пересекаться с путями следования общественного транспорта. С ограничением движения на ЧМ, по словам Скрябина, жителям города придется смириться.
«Жители, которые попадут в зону ограничения, могут пользоваться этими шаттлами. Они будут бесплатными», - добавил он. Скрябин также отметил, что ограничения будут работать также на использование личного транспорта. Для него в городе создадут перехватывающие парковки.