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Ростовчан просят отказаться даже от общественного транспорта на ЧМ-18

25 апреля 2018, 18:50
Ростовчан попросили отказаться не только от использования личного транспорта во время проведения в городе чемпионата мира по футболу, но и от использования общественного транспорта, сообщил замглавы администрации города Александр Скрябин.

Ранее глава администрации Ростова Виталий Кушнарев заявил о своей готовности не использовать личный автотранспорт для передвижения по городу на ЧМ.

«Мы очень серьезно готовимся к этому событию, закупили в прошлом году 100 новых автобусов, еще 100 закупаем в этом году. Мы бы попросили ростовчан поменьше в эти дни пользоваться общественным транспортом», - сказал он.

По его словам, в дни матчей по городу пустят шаттлы по 8 маршрутам, некоторые из них будут пересекаться с путями следования общественного транспорта. С ограничением движения на ЧМ, по словам Скрябина, жителям города придется смириться.

«Жители, которые попадут в зону ограничения, могут пользоваться этими шаттлами. Они будут бесплатными», - добавил он. Скрябин также отметил, что ограничения будут работать также на использование личного транспорта. Для него в городе создадут перехватывающие парковки.

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#Новости#Общество
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