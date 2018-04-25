Ростовчане просят вернуть землю, предназначенную для школы

Posted 25 апреля 2018, 06:19
Published 25 апреля 2018, 06:19
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
"На улице Жмайлова несколько лет назад запланировали строительство школы, так как в микрорайоне нет ни одного подобного учреждения. Однако мошенники подделали документы, чтобы оформить на себя право собственности и продать участок. Тогда власти города оспорили в суде это решение", - написал ростованин.
Он добавил, что теперь землю отдали в аренду застройщику, здесь спилили все деревья и началась подготовка к строительству дома на 1,1 тысячи квартир. Мужчина написал, что была передана жалоба в городскую прокуратуру.
Местный житель попросил власти обратить внимание на эту ситуацию. На момент среды 08.30 мск обращение поддержали почти 200 человек.
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