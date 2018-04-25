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Posted 25 апреля 2018, 06:19

Published 25 апреля 2018, 06:19

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Ростовчане просят вернуть землю, предназначенную для школы

25 апреля 2018, 06:19
Житель Ростова-на-Дону попросил власти забрать у застройщика участок земли, на котором планировалось построить школу, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"На улице Жмайлова несколько лет назад запланировали строительство школы, так как в микрорайоне нет ни одного подобного учреждения. Однако мошенники подделали документы, чтобы оформить на себя право собственности и продать участок. Тогда власти города оспорили в суде это решение", - написал ростованин.

Он добавил, что теперь землю отдали в аренду застройщику, здесь спилили все деревья и началась подготовка к строительству дома на 1,1 тысячи квартир. Мужчина написал, что была передана жалоба в городскую прокуратуру.

Местный житель попросил власти обратить внимание на эту ситуацию. На момент среды 08.30 мск обращение поддержали почти 200 человек.

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#Общество#Новости
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