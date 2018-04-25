Ростовчане просят вернуть землю, предназначенную для школы

"На улице Жмайлова несколько лет назад запланировали строительство школы, так как в микрорайоне нет ни одного подобного учреждения. Однако мошенники подделали документы, чтобы оформить на себя право собственности и продать участок. Тогда власти города оспорили в суде это решение", - написал ростованин.