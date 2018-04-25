"Ростовводоканал" оштрафовали на 600 тыс за злоупотребление монополией

"В региональное УФАС поступило обращение от местного жителя. Он рассказал, что его дом в переулке Казахстанский подключен к сетям водоснабжения основного абонента. Организация направила мужчине уведомление, что у основного абонента есть долг и ему отключат воду. Говорилось, что из-за этого организация не может гарантировать бесперебойное водоснабжение", - говорится в публикации.