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Posted 25 апреля 2018, 12:36

Published 25 апреля 2018, 12:36

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

"Ростовводоканал" оштрафовали на 600 тыс за злоупотребление монополией

25 апреля 2018, 12:36
Компании "Водоканал Ростова-на-Дону" не удалось оспорить в Пятнадцатом Арбитражном апелляционном суде штраф в размере 600 тысяч рублей за уведомление абонента об отключении воды, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

"В региональное УФАС поступило обращение от местного жителя. Он рассказал, что его дом в переулке Казахстанский подключен к сетям водоснабжения основного абонента. Организация направила мужчине уведомление, что у основного абонента есть долг и ему отключат воду. Говорилось, что из-за этого организация не может гарантировать бесперебойное водоснабжение", - говорится в публикации.

Отмечается, что управление составило протокол об административном правонарушении. Также было выставлено требование устранить недочеты. Компанию оштрафовали на 600 тысяч рулей.

"Водоканал Ростова-на-Дону" попытался обжаловать это решение, но оно осталось в силе.

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#Экономика#Новости
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