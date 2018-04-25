"Ростовводоканал" оштрафовали на 600 тыс за злоупотребление монополией

Posted 25 апреля 2018, 12:36
Published 25 апреля 2018, 12:36
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
"В региональное УФАС поступило обращение от местного жителя. Он рассказал, что его дом в переулке Казахстанский подключен к сетям водоснабжения основного абонента. Организация направила мужчине уведомление, что у основного абонента есть долг и ему отключат воду. Говорилось, что из-за этого организация не может гарантировать бесперебойное водоснабжение", - говорится в публикации.
Отмечается, что управление составило протокол об административном правонарушении. Также было выставлено требование устранить недочеты. Компанию оштрафовали на 600 тысяч рулей.
"Водоканал Ростова-на-Дону" попытался обжаловать это решение, но оно осталось в силе.
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