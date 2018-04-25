В Ростовской области построят еще около 10 новых ферм

Posted 25 апреля 2018, 09:14
Published 25 апреля 2018, 09:14
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Ранее отмечалось, что в регионе ощущается нехватка молочного производства. Большая часть молока, представленного в регионе, производится в соседних регионах.
"В регионе строится около 10 молочных ферм на 800 голов каждая. В Неклиновском районе инвестор планирует также построить крупное производство сыров рядом с фермами", - сказал губернатор.
Для поддержки молочного производства в регионе в три раза увеличили субсидии, отметил губернатор.
Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании региона Евгений Бессонов отметил, что молочные комбинаты необходимо создавать в каждом сельском поселении. "Наши дети должны пить местное молоко", - заявил он.
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