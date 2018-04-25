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Posted 25 апреля 2018, 09:14

Published 25 апреля 2018, 09:14

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

В Ростовской области построят еще около 10 новых ферм

25 апреля 2018, 09:14
В Ростовской области построят около 10 новых ферм для развития молочного животноводства в регионе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Ранее отмечалось, что в регионе ощущается нехватка молочного производства. Большая часть молока, представленного в регионе, производится в соседних регионах.

"В регионе строится около 10 молочных ферм на 800 голов каждая. В Неклиновском районе инвестор планирует также построить крупное производство сыров рядом с фермами", - сказал губернатор.

Для поддержки молочного производства в регионе в три раза увеличили субсидии, отметил губернатор.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании региона Евгений Бессонов отметил, что молочные комбинаты необходимо создавать в каждом сельском поселении. "Наши дети должны пить местное молоко", - заявил он.

#Экономика#Новости
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