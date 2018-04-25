rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2018, 12:17

Published 25 апреля 2018, 12:17

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Временный запрет на перевозку оружия введут в ростовском аэропорту Платов

25 апреля 2018, 12:17
Временный запрет на перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему введут с 25 мая в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба аэрогавани.

"Запрет будет действовать на всех рейсах и направлениях и продлится до 25 июля", - сказано в сообщении.

Кроме огнестрельного, запрет распространяется и на холодное оружие, в частности, кортики.

Отмечается, что запрет введут во всех городах, принимающих чемпионат мира по футболу, по указу президента России Владимира Путина.

Жителей и гостей Ростова просят учесть изменения и не планировать перевозку оружия в указанный период.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика