Движение на Театральной в Ростове перекроют раньше из-за монтажа фан-зоны

Долматов также добавил, что в дни проведения матчей ЧМ в Пролетарском районе города будет ограничено движение на Серафимовича на участке от Газетного до Ворошиловского, на Большой Садовой от Ворошиловского до Кировского, на Суворова от Кировского до Крепостного, на Ворошиловском от Большой Садовой до Ворошиловского моста, сам Ворошиловский мост, а также улица Левобережная от Шоссейной до Чемордачки. "На этих участках будет организовано движение шаттлов", - сказал Долматов.