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Движение на Театральной в Ростове перекроют раньше из-за монтажа фан-зоны

26 апреля 2018, 06:51
Движение по Театральной площади в Ростове-на-Дону перекроют раньше из-за необходимости смонтировать фан-зону к чемпионату мира, сообщил на заседании Совета руководителей Пролетарского района города глава районной администрации Егор Долматов.
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ЧМ-2018

"В связи с проведением монтажных работ, необходимых для возведения площадки для фестиваля болельщиков, движение будет перекрыто с 15 мая на участке по проспекту Театральной от Социалистической до Большой Садовой и по Советской от Краснофлотской до Каяни", - сказал он.

Раньше отмечалось, что движение на Театральной ограничат до конца мая.

Долматов также добавил, что в дни проведения матчей ЧМ в Пролетарском районе города будет ограничено движение на Серафимовича на участке от Газетного до Ворошиловского, на Большой Садовой от Ворошиловского до Кировского, на Суворова от Кировского до Крепостного, на Ворошиловском от Большой Садовой до Ворошиловского моста, сам Ворошиловский мост, а также улица Левобережная от Шоссейной до Чемордачки. "На этих участках будет организовано движение шаттлов", - сказал Долматов.

Возможность пересечения Большой Садовой на автотранспорте в день матчей сохранится на Соколова, Кировском и Чехова. "По перекрытым участкам разрешат движение аккредитованному транспорту, в том числе такси, а также шаттлам", - отметил глава района.

Пешеходными будут улицы Московская от Соборного до Ворошиловского, три полосы по проспекту Ворошиловскому, Ворошиловский мост, Театральный проспект и Театральная площадь.

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#Новости#ЧМ-2018#Город
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