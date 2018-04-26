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Posted 26 апреля 2018, 14:57

Published 26 апреля 2018, 14:57

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Фестиваль детско-юношеских духовых оркестров пройдет перед 9 Мая в Ростове

26 апреля 2018, 14:57
Сюжет
Новости Ростова
Фестиваль детско-юношеских духовых оркестров "Возрождение" пройдет в Ростове-на-Доне в преддверии Дня Победы, сообщила горадминистрация.

"Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 мск 29 апреля в парке имени Октябрьской революции, участие в фестивале примут 16 детских коллективов", - сказано в сообщении.

Откроют фестиваль программные выступления оркестров, затем они строем пройдут по главной аллее парка, завершится праздник выступлением сводного духового оркестра.

Отмечается, что фестиваль приурочен к 73-й годовщине великой Победы и 100-летию со дня образования ЮВО.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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