Фестиваль детско-юношеских духовых оркестров пройдет перед 9 Мая в Ростове

Posted 26 апреля 2018, 14:57
Published 26 апреля 2018, 14:57
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 мск 29 апреля в парке имени Октябрьской революции, участие в фестивале примут 16 детских коллективов", - сказано в сообщении.
Откроют фестиваль программные выступления оркестров, затем они строем пройдут по главной аллее парка, завершится праздник выступлением сводного духового оркестра.
Отмечается, что фестиваль приурочен к 73-й годовщине великой Победы и 100-летию со дня образования ЮВО.
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