"Катюша" и Т-34 впервые возглавят парад 9 Мая в Ростове

Posted 26 апреля 2018, 13:10
Published 26 апреля 2018, 13:10
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
"Всего в параде Победы в Ростове примут участие порядка 70 единиц современного вооружения и военной техники, которые строем проедут по Театральной площади", - сказано в публикации.
Откроют парад девушки-барабанщицы из кадетского корпуса Белой Калитвы. Всего в Ростове в шествии примут участие более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО.
Отмечается, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников проверил готовность парадных расчетов к празднованию Дня Победы. Репетиция парада прошла в четверг.
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