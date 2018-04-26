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Posted 26 апреля 2018, 13:10

Published 26 апреля 2018, 13:10

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

"Катюша" и Т-34 впервые возглавят парад 9 Мая в Ростове

26 апреля 2018, 13:10
Сюжет
Новости Ростова
Впервые механизированную колонну участников парада в честь 73-й годовщины Победы в Ростове-на-Дону возглавят легендарный танк времен ВОВ Т-34 и БМ-13 "Катюша", сведения опубликованы на сайте Минобороны РФ.

"Всего в параде Победы в Ростове примут участие порядка 70 единиц современного вооружения и военной техники, которые строем проедут по Театральной площади", - сказано в публикации.

Откроют парад девушки-барабанщицы из кадетского корпуса Белой Калитвы. Всего в Ростове в шествии примут участие более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО.

Отмечается, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников проверил готовность парадных расчетов к празднованию Дня Победы. Репетиция парада прошла в четверг.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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