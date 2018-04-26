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Новый авиарейс из Ростова в Якутию откроется в июне

26 апреля 2018, 11:35
С 15 июня ростовчане смогут летать в Якутию через Новосибирск, сообщили RostovGazeta в авиакомпании "Алроса".

"С 15 июня по 15 сентября будет выполняться регулярный рейс по третьим дням недели по маршруту Мирный – Новосибирск – Ростов – Новосибирск – Мирный", - сообщили в авиакомпании.

Также в авиакомпании рассказали, что минимальная цена билета составит 23 610 рублей в одну сторону.

Якутия — самая большая административно-территориальная единица в мире, и по размеру территории Якутия превосходит Аргентину — восьмое государство в мире по площади. Однако население республики меньше одного миллиона человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких в России.

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