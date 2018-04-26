Обслуживать стадион "Ростов-Арена" во время ЧМ будут 165 шаттлов

"Только на обслуживание стадиона в дни матчей у нас задействованы 165 шаттлов. Они будут ходить за пять часов до начала матча, но мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка – это отток болельщиков после матчей, когда сразу выходят 45 тысяч человек. Кратность во время оттока по каждому маршруту будет составлять каждые полторы минуты", - сказал Скрябин.