Обслуживать стадион "Ростов-Арена" во время ЧМ будут 165 шаттлов

Posted 26 апреля 2018, 03:43
Published 26 апреля 2018, 03:43
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Всего будут ходить 165 шаттлов, они будут возить болельщиков на стадион каждые полчаса.
"Только на обслуживание стадиона в дни матчей у нас задействованы 165 шаттлов. Они будут ходить за пять часов до начала матча, но мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка – это отток болельщиков после матчей, когда сразу выходят 45 тысяч человек. Кратность во время оттока по каждому маршруту будет составлять каждые полторы минуты", - сказал Скрябин.
Ростовчан также попросили ограничить на время проведения ЧМ использование личного транспорта. Его можно будет оставить на перехватывающих парковках, одна из которых будет организована на территории старого аэропорта. От них будут ходить шаттлы.
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