Полицейские без оружия будут охранять фан-зону на ЧМ в Ростове

Напомним, что фан-зона монтируется на Театральной площади к ЧМ. Здесь можно будет посмотреть на большом экране игры чемпионата. На время проведения ЧМ в городе перекроют площадь для движения автотранспорта. Как добавил Пашков, право проезда по данной территории будет только у транспортных средств, принадлежащих к госохране.