Полицейские без оружия будут охранять фан-зону на ЧМ в Ростове

Posted 26 апреля 2018, 07:38
Published 26 апреля 2018, 07:38
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Пашков озвучил эти данные в среду на заседании Совета руководителей Пролетарского района города Ростов-на-Дону.
"Сотрудники на территории фестиваля несут службу без оружия", - сказал Пашков.
Напомним, что фан-зона монтируется на Театральной площади к ЧМ. Здесь можно будет посмотреть на большом экране игры чемпионата. На время проведения ЧМ в городе перекроют площадь для движения автотранспорта. Как добавил Пашков, право проезда по данной территории будет только у транспортных средств, принадлежащих к госохране.
Для охраны правопорядка данной территории, по словам Пашкова, ежедневно с 12.00 до 24.00 будут задействованы 557 человек: 222 полицейских, 141 представитель Росгвардии и 194 казака. Также планируется задействовать около 174 человек из частно-охранных предприятий. "В остальное время будет задействовано 119 человек: 69 сотрудников полиции, 16 сотрудников ОМОН и Росгвардии, остальные – работники ЧОПов", - отметил он.
По словам Пашкова, сотрудники частно-охранных организаций будут на входе проверять документы у болельщиков, а также их сумки на предмет наличия в них запрещенных веществ. В случае возникновения ЧС на территории фан-зоны предусмотрены группы реагирования по 15 сотрудников в каждой – всего 50 сотрудников полиции и 141 сотрудник Росгвардии.
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