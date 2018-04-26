Ритейлер «М.Видео» закрыл сделку по покупке «Эльдорадо»

Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, сообщает rns.online. По ее условиям, оба бренда – и «М.Видео, и «Эльдорадо», будут сохранены. Реорганизация и создание единого юридического лица должно произойти к 1 кварталу 2019 года.
Чтобы сделка состоялась, дочерняя структура ритейлера – «М.Видео. Менеджмент» – привлекла кредит в размере 40 миллионов рублей, а также использовала собственные вложения.
Несогласные со сделкой имеют полное право предъявить собственные акции к выкупу. Он будет производиться по цене 401 рубль за акцию, однако решение о предъявлении требований нужно принять до 28 мая 2018 года.