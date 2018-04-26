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Ритейлер «М.Видео» закрыл сделку по покупке «Эльдорадо»

26 апреля 2018, 17:52
Компания «М.Видео» объявила о закрытии сделки по покупке 100% акций ритейлера «Эльдорадо».

Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, сообщает rns.online. По ее условиям, оба бренда – и «М.Видео, и «Эльдорадо», будут сохранены. Реорганизация и создание единого юридического лица должно произойти к 1 кварталу 2019 года.

Чтобы сделка состоялась, дочерняя структура ритейлера – «М.Видео. Менеджмент» – привлекла кредит в размере 40 миллионов рублей, а также использовала собственные вложения.

Несогласные со сделкой имеют полное право предъявить собственные акции к выкупу. Он будет производиться по цене 401 рубль за акцию, однако решение о предъявлении требований нужно принять до 28 мая 2018 года.

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