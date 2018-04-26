Система пожарной безопасности в Ростовском цирке обойдется в 5 млн руб

Стоимость контракта составляет 4,95 миллиона рублей. В качестве поставщика услуг была выбрана компания "КМ-Строй".
По договору подрядчик обязан начать работы в течение пяти дней с момента его подписания, а завершить монтаж ему необходимо до 1 октября 2018 года.
Как сообщалось ране, 8 апреля 2018 года Ростовский цирк был закрыт из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Всего специалисты насчитали 37 различных нарушений. По словам финансового директора учреждения Натальи Шульги, на протяжении нескольких лет в цирке практически отсутствовала система пожаротушения, а директор Дмитрий Резниченко намеренно не занимался этим, так как считал, что зданию нужна реконструкция.
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