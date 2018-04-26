Соревнования по пожарному кроссфиту пройдут в Ростове

Posted 26 апреля 2018, 09:59
Published 26 апреля 2018, 09:59
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Мероприятия пройдут в студенческом парке имени Красниченко. Всего будет представлено до 25 упражнений. Их придется выполнять друг за другом без остановки", - говорится в публикации.
Отмечается, что для участников подготовят соревновательные задачи, в которые входят основные элементы работы пожарных. В это время на специалистах будет надета боевая одежда пожарного.
Участники будут соревноваться в челночном беге с препятствиями, вязке двойной спасательной петли, приседаниях, а также выполнят рукавный боулинг. В этом случае придется рукавом сбивать стоящие кегли.
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