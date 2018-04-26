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Posted 26 апреля 2018, 09:59

Published 26 апреля 2018, 09:59

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Соревнования по пожарному кроссфиту пройдут в Ростове

26 апреля 2018, 09:59
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в субботу организуют соревнования по пожарному кроссфиту, начнутся они в 10.00 мск, информирует региональное УМЧС.

"Мероприятия пройдут в студенческом парке имени Красниченко. Всего будет представлено до 25 упражнений. Их придется выполнять друг за другом без остановки", - говорится в публикации.

Отмечается, что для участников подготовят соревновательные задачи, в которые входят основные элементы работы пожарных. В это время на специалистах будет надета боевая одежда пожарного.

Участники будут соревноваться в челночном беге с препятствиями, вязке двойной спасательной петли, приседаниях, а также выполнят рукавный боулинг. В этом случае придется рукавом сбивать стоящие кегли.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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