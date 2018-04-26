В Ростове на ремонт четырех улиц потратят 40 млн рублей

Соответствующие электронные аукционы объявила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Наибольшая сумма будет потрачена на ремонт улицы Подъездной — более 12,2 миллиона рублей. Свыше 9,7 миллиона рублей планируется направить на ремонт улицы 1-я Кольцевая, 9,2 — на ремонт улицы Стабильная и немногим более 9 миллионов — на ремонт улицы Лазаревская.