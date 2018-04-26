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В Ростове на ремонт четырех улиц потратят 40 млн рублей

26 апреля 2018, 16:38
В Ростове-на-Дону планируется провести ремонт улиц Стабильной, Подъездной, 1-я Кольцевой и Лазаревской, говорится в материалах на портале госзакупок.

Соответствующие электронные аукционы объявила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Наибольшая сумма будет потрачена на ремонт улицы Подъездной — более 12,2 миллиона рублей. Свыше 9,7 миллиона рублей планируется направить на ремонт улицы 1-я Кольцевая, 9,2 — на ремонт улицы Стабильная и немногим более 9 миллионов — на ремонт улицы Лазаревская.

Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Ростова-на-Дону. Все работы подрядчикам необходимо будет завершить до 1 октября 2018 года.

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