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Posted 27 апреля 2018, 06:26

Published 27 апреля 2018, 06:26

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Движение общественного транспорта изменится в День Победы в Ростове

27 апреля 2018, 06:26
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону во время проведения тренировок военного парада и мероприятий, посвященных годовщине Победы, изменится схема движения общественного транспорта, информирует городская администрация.

Автобусы №3, 3А, 7, 67, 98 с 17.00 мск 3 мая до 00.30 будут двигаться по площади Привокзальная, Большой Садовой, проспектам Театральный, Шолохова и далее по всем остановкам.

Кроме того, 5 мая с 06.00 до 00.00 автобусы будут ездить от Привокзальной по проспекту Кировский, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова. С 06.00 до 10.00 9 мая транспорт начнет двигаться по площади Привокзальная, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова. В этот же день с 10.00 до 00.00 автобусы поедут по площади Привокзальная, Большой Садовой, проспекту Ворошиловский, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова.

Троллейбусы №2, 22 начнут ездить по укороченной схеме до площади Свободы. Также в эти периоды изменится схема движения маршрутов №70, 80, 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ. Помимо этого, троллейбус №1 будет ехать по Привокзальной, улице Красноармейская, проспектам Театральный и Шолохова.

Работа трамвайных маршрутов №1, 4 будет приостановлена 5 и 9 мая.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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