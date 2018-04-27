Движение общественного транспорта изменится в День Победы в Ростове

Кроме того, 5 мая с 06.00 до 00.00 автобусы будут ездить от Привокзальной по проспекту Кировский, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова. С 06.00 до 10.00 9 мая транспорт начнет двигаться по площади Привокзальная, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова. В этот же день с 10.00 до 00.00 автобусы поедут по площади Привокзальная, Большой Садовой, проспекту Ворошиловский, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова.