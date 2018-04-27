Движение общественного транспорта изменится в День Победы в Ростове

Posted 27 апреля 2018, 06:26
Published 27 апреля 2018, 06:26
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Автобусы №3, 3А, 7, 67, 98 с 17.00 мск 3 мая до 00.30 будут двигаться по площади Привокзальная, Большой Садовой, проспектам Театральный, Шолохова и далее по всем остановкам.
Кроме того, 5 мая с 06.00 до 00.00 автобусы будут ездить от Привокзальной по проспекту Кировский, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова. С 06.00 до 10.00 9 мая транспорт начнет двигаться по площади Привокзальная, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова. В этот же день с 10.00 до 00.00 автобусы поедут по площади Привокзальная, Большой Садовой, проспекту Ворошиловский, улице Красноармейская, проспектам Театральный, Шолохова.
Троллейбусы №2, 22 начнут ездить по укороченной схеме до площади Свободы. Также в эти периоды изменится схема движения маршрутов №70, 80, 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ. Помимо этого, троллейбус №1 будет ехать по Привокзальной, улице Красноармейская, проспектам Театральный и Шолохова.
Работа трамвайных маршрутов №1, 4 будет приостановлена 5 и 9 мая.
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